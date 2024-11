L’Italia a un passo dai quarti di Nations League: basta un punto contro il Belgio

CalcioWeb

L’Italia di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare una partita decisiva contro il Belgio, sapendo che basterà un punto per assicurarsi un posto nei quarti di finale della Nations League.

L’incontro, che si terrà questa sera, è carico di aspettative e tensione, con gli Azzurri pronti a dare il massimo per raggiungere questo importante traguardo.

La Nazionale azzurra gode di un vantaggio significativo grazie al ranking, che le garantisce di essere testa di serie nei gruppi di qualificazione per il Mondiale 2026.

Il commissario tecnico, Luciano Spalletti, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di non sottovalutare l’avversario. “Ogni partita ha la sua storia, e dobbiamo essere pronti a lottare fino all’ultimo minuto.”

Per la sfida contro il Belgio, il ct non ha dubbi di formazione. Nel suo 3-5-2 ritroverà Barella in mediana mentre in difesa al posto dell’infortunato Calafiori è pronto Buongiorno con Di Lorenzo e Bastoni per completare i tre davanti a Donnarumma. Probabile mezzala Frattesi con Tonali regista (con Locatelli convocato all’ultimo) a centrocampo e sulle fasce Cambiaso e Dimarco. Davanti, Raspadori sarà in appoggio a Retegui.