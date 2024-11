Cagliari-Milan, chi gioca al posto di Morata? L’annuncio di Fonseca in conferenza

CalcioWeb

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari, valida per la 12ª giornata di Serie A.

“È importante avere in mente le cose buone che abbiamo fatto, ma è importante anche capire che a Cagliari sarà una partita diversa. Dobbiamo essere un’altra squadra per poter giocare con il Cagliari. Sarà una partita totalmente diversa. Da mercoledì ho smesso di pensare a Madrid per pensare a Cagliari: serve l’atteggiamento giusto per vincere domani”.

Sul ruolo di Musah, Fonseca ha spiegato che la sua posizione nella partita contro il Real Madrid è stata una strategia specifica e non si sa se possa essere riproposta in altre partite. “Magari possiamo farlo con altri giocatori in quella posizione, ma quella di Musah è stata una strategia principalmente per il Bernabeu, per le caratteristiche dei calciatori del Real.”

Per quanto riguarda le condizioni di Alvaro Morata, Fonseca ha riferito che il giocatore non sarà disponibile per la partita contro il Cagliari. “Non è pronto, anche se sta bene non può giocare domani. Al suo posto gioca Camarda. L’età non conta, guardo solo la qualità e non ho avuti dubbi su quale scelta fare dal momento dell’infortunio di Alvaro“.

Infine, Fonseca ha annunciato che Rafael Leao giocherà titolare contro il Cagliari, “Mi aspetto che possa giocare ai livelli mostrati al Bernabeu.”