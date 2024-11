Genoa, inizia l’era Vieira: il francese è arrivato in città | VIDEO

CalcioWeb

Patrick Vieira è arrivato questa mattina all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova ed è pronto alla sua nuova avventura con il Genoa dopo l’esonero di Alberto Gilardino.

Vieira si è poi messo subito in viaggio verso la sede di Villa Rostan dove questa mattina metterà la firma sul contratto (biennale con opzione per il terzo anno, con clausola valida per entrambe le parti per separarsi eventualmente già alla fine di questa stagione) e nel primo pomeriggio ci sarà l’ allenamento.

#Genoa, l’arrivo di Patrick Vieira all’Aeroporto di Genova pic.twitter.com/tJv4jFTM1S — Buon Calcio a Tutti (@buoncalcio) November 20, 2024