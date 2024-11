L’Inter tira un sospiro di sollievo, quando rientra Calhanoglu dopo l’infortunio

CalcioWeb

L’Inter dunque può tirare un definitivo sospiro di sollievo. Hakan Calhanoglu si è sottoposto stamattina agli esami strumentali necessari per chiarire l’entità del suo infortunio.

Sono state escluse lesioni mentre è stata confermata la leggera elongazione all’adduttore sinistro. Questo l’esito degli accertamenti cui è stato sottoposto il centrocampista quattro giorni dopo gli esami strumentali effettuati con la Turchia dopo il fastidio accusato durante la partita contro il Galles che lo ha costretto a uscire dal campo a fine primo tempo.

Dopo l’allenamento di venerdì il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi valuterà se portarlo in panchina per la sfida di sabato contro il Verona. Ma in casa Inter non si vogliono correre rischi: tornerà martedì sera nella sfida di Champions League a San Siro contro il Lipsia.