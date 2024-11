Juventus, emergenza infortuni: Vlahovic e McKennie out, tocca a Weah unica punta

CalcioWeb

La Juventus si trova in piena emergenza per la sfida di mercoledì sera in Champions League a Birmingham contro l’Aston Villa, con ben otto giocatori indisponibili per infortunio. Tra questi, spiccano i nomi di Dusan Vlahovic e Weston McKennie, due pilastri della squadra bianconera.

Vlahovic è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare rimediato con la nazionale serba. La sua assenza è un duro colpo per la Juventus, che perde il suo principale terminale offensivo in un momento cruciale della stagione. Anche McKennie non sarà della partita a causa di un affaticamento muscolare.

Con otto giocatori indisponibili, Thiago Motta dovrà affidarsi a soluzioni di emergenza per schierare una formazione competitiva. La scelta più probabile è quella di utilizzare Weah nel ruolo di punta centrale ‘spalleggiato’ da Conceiçao a destra, Koopmeiners e Yildiz a sinistra.