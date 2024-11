Juventus, l’esito degli esami di Vlahovic dopo l’infortunio

CalcioWeb

Buone notizie per la Juventus e i suoi tifosi: gli esami medici a cui è stato sottoposto Dusan Vlahovic dopo l’infortunio nel finale di Serbia-Danimarca hanno escluso lesioni gravi.

Questo l’esito, comunicato ufficialmente dalla Juventus: “A seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato con la propria Nazionale, Dusan Vlahovic è stato sottoposto presso il J|medical, a esami diagnostici. Gli accertamenti hanno escluso lesioni e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente.”

Al momento Vlahovic non sarà disponibile per il match di San Siro contro il Milan, in programma sabato alle 18, e resta in forse per la gara di Champions con l’Aston Villa, a Birmingham.