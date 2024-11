La Juventus spreca a Lille, Motta rammaricato: “Contento per la prestazione ma … “

CalcioWeb

Thiago Motta è apparso un po’ amareggiato per il risultato al termine della sfida di Champions League della Juventus contro il Lille.

“Sono contento della prestazione, ma non del risultato perché, nonostante ci abbiamo provato, non siamo riusciti a portare a casa quello che volevamo. In fase offensiva dovevamo far meglio negli ultimi venti metri, tuttavia nel secondo tempo siamo riusciti a migliorare la qualità del gioco.

Abbiamo trovato una squadra in fiducia, che sin dall’inizio si vedeva che aspettava per ripartire. E’ stato quindi fondamentale fermarli e sfruttare gli esterni dove siamo riusciti a metterli in difficoltà – ha commentato nel dopo-partita il tecnico- “Nel secondo tempo siamo riusciti ad alzare il baricentro e permettere a giocatori come Yildiz e Concencao di sfruttare le proprie doti che spingono proprio verso l’esterno. Sono contento della lettura dei ragazzi in campo, sono contento della partita che abbiamo fatto, però ora recuperare perché la prossima partita è il derby ed è una sfida importante“.