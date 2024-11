Lazio, biglietti agli abbonati dei settori chiusi: la posizione della Uefa

CalcioWeb

La S.S. Lazio ha preso una decisione importante per i suoi abbonati dei settori 48 e 49 della Curva Nord, chiusi dalla UEFA a seguito degli incidenti avvenuti durante la partita contro il Nizza.

La società ha deciso di offrire due opzioni agli abbonati per poter assistere comunque alla partita contro il Porto.

Gli abbonati dei settori chiusi possono scegliere tra due opzioni:

Ricevere al costo simbolico di un euro un biglietto per i settori Curva Nord e Distinti Nord, fino ad esaurimento posti

Acquistare un biglietto per altri settori dello stadio con un piccolo sovrapprezzo, ad esempio, 12 euro per la Tevere e 24 euro per la Montemario

La UEFA, però, non ha gradito questa iniziativa e ha minacciato sanzioni più severe in caso di ulteriori incidenti. “Se domani sera dovessero verificarsi incidenti o cori inappropriati, il pugno sarebbe durissimo e arriverebbe sino alla chiusura dell’intero Olimpico, non solo per un turno,” ha dichiarato un portavoce dell’organizzazione.

“Abbiamo preso questa decisione per rispettare i nostri tifosi e per garantire che possano partecipare alla partita in un modo sicuro e rispettoso,” ha dichiarato invece un portavoce del club.