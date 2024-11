Brutte notizie per la Lazio, l’attaccante Dia ha contratto la malaria: le sue condizioni

CalcioWeb

Brutte notizie dal Senegal per la Lazio. Boulaye Dia ha contratto la malaria durante il periodo trascorso con la sua nazionale

A renderlo noto è la stessa federazione del Senegal che ha specificato come l’attaccante biancoceleste, che non scenderà in campo contro il Burkina Faso, è stato vittima di “un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure del caso“.

Gli aggiornamenti sulle sue condizioni verranno comunicati di giorno in giorno e non è ancora chiaro quando potrà fare rientro in Italia, anche se sembra difficile che possa essere disponibile alla ripresa del campionato.