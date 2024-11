Lazio, vietata la trasferta ai tifosi contro l’Ajax: il motivo

CalcioWeb

Trasferta vietata ai tifosi della Lazio per la sfida di Europa League contro l’Ajax in programma per il 12 dicembre. La decisione è stata annunciata dalle autorità di Amsterdam, tra cui il capo della polizia, il procuratore capo e il sindaco della città, a causa dei gravi rischi di ordine pubblico legati all’antisemitismo e all’estremismo.

Il comunicato

“La partita di calcio Ajax-S.S. Lazio si giocherà giovedì 12 dicembre senza pubblico esterno. I tifosi della S.S. Lazio di Roma non sono i benvenuti ad Amsterdam. Alcuni tifosi della S.S. Lazio sono noti per le loro simpatie di estrema destra e fasciste e per le loro espressioni antisemite e razziste. In particolare hanno fatto il saluto hitleriano, hanno esposto svastiche e hanno insultato l’effigie di Anna Frank“.

Dalla Uefa, in ogni caso, fanno sapere che ancora non è stata comunicata una decisione ufficiale da parte delle autorità locali.