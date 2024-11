Lega Serie A, il nome in pole per la presidenza

CalcioWeb

Ezio Maria Simonelli potrebbe essere il prossimo presidente della Lega Serie A. Simonelli, Secondo quanto riportato da “Calcio e Finanza”, è attualmente il favorito, con la maggioranza dei club che convergono sul suo nome.

In caso di elezione Simonelli succederà a Lorenzo Casini, in carica dall’aprile 2022, e che non dovrebbe ricandidarsi. La fumata bianca potrebbe avvenire già il 9 dicembre nella prima votazione (servono 14 voti).

E’ stata infatti anticipata al 9 dicembre la prima assemblea elettiva della Lega di serie A che dovrà rinnovare tutte le cariche, presidente, ad e consiglieri. La decisione di anticipare la data dell’elezione è stata presa per andare incontro al fitto di calendario di eventi sportivi, tra Supercoppa italiana, impegni europei e festività natalizie.

In precedenza l’assemblea elettiva era stata fissata in prima data al 16 dicembre.