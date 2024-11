Lega Serie A, tre candidati in corsa per la presidenza

CalcioWeb

La corsa per la poltrona di presidente della Lega Serie A è aperta: in lizza per il posto di Lorenzo Casini ci sono tre candidati.

Il primo è Carlo Bonomi, già presidente di Confindustria e candidato alla presidenza della Lega due anni fa, con il supporto di figure come Beppe Marotta e Tommaso Giulini del Cagliari.

Segue Ezio Simonelli, storico amico di Adriano Galliani, che ha già tentato di assumere ruoli di leadership in Serie B e che ha ricoperto incarichi significativi come presidente del collegio dei revisori dei conti e reggente della Serie A, oltre ad essere stato membro dei collegi sindacali di Mediaset e Mondadori.

Infine, Umberto Gandini, la scelta favorita di personalità come Malagò, Abodi e Gravina. Attualmente alla guida della Lega Basket, Gandini vanta un passato di rilievo come direttore organizzativo del Milan ai tempi di Berlusconi e come amministratore delegato della Roma.

Il destino quindi di Lorenzo Casini, in carica dall’aprile del 2022, sembra segnato anche perché probabilmente sarà lui stesso a non ricandidarsi.

Per le prime due votazioni, saranno necessari almeno 14 dei 20 voti per la fumata bianca. Alla terza ne basteranno 11 per ereditare la carica attualmente detenuta da Lorenzo Casini.