Milan-Juventus, San Siro esaurito ma niente coreografia: il motivo

L’attesa per il grande match tra Milan e Juventus cresce sempre di più. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarà un San Siro tutto esaurito (oltre 75.000 spettatori presenti) quello che farà da cornice al big match tra rossoneri e bianconeri.

Nonostante l’atmosfera elettrizzante e la grande affluenza di pubblico, ci sarà una nota stonata: niente coreografia sugli spalti. La Curva Sud farà il tifo per la squadra di Fonseca, ma ha annullato la coreografia che era stata programmata dopo la conferma da parte delle forze dell’ordine del divieto di utilizzare striscioni, vessilli e bandiere.

Il comunicato della Curva Sud del Milan

“Oltre alla sospensione temporanea per gli striscioni CURVA SUD, VECCHIA MANIERA, ESTREMI RIMEDI e dei relativi simboli, da domani verrà vietato anche la distribuzione delle Fanzine all’interno dello stadio (la troverete fuori agli ingressi). Come se non bastasse è stata revocata la concessione del magazzino per bandiere, striscioni, stendardi ecc.

Motivo per cui è stato deciso in accordo con tutti gli altri gruppi della Curva Sud, di sospendere l’esposizione di qualsiasi striscione, bandiera, stendardo a tempo indeterminato, nell’attesa che venga presa una decisione chiara in merito a questi assurdi divieti temporanei. Anche la coreografia prevista per domani è stata rimandata a data da destinarsi, non mancherà invece il sostegno alla squadra in vista di una partita molto importante!”