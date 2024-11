Milan, Leao chiarisce il rapporto con Fonseca: “ho parlato con lui e … “

CalcioWeb

Rafael Leao, nel corso di un’intervista a Sky Sport ha chiarito le recenti polemiche che lo hanno coinvolto ed ha fatto il punto sulla sua stagione. Durante l’intervista, Leao ha voluto mettere fine alle speculazioni su un presunto attrito con l’allenatore Paulo Fonseca.

“Niente contro Fonseca, tutto risolto,” ha dichiarato Leao con fermezza. “Le critiche fanno parte del gioco, non mi disturbano. So cosa posso fare e sono concentrato sul mio lavoro in campo.”

L’attaccante portoghese ha sottolineato come il dialogo con l’allenatore sia sempre stato aperto e costruttivo, permettendo a entrambe le parti di chiarire eventuali malintesi e di lavorare insieme per il bene della squadra. Leao ha anche commentato le sue prestazioni recenti, ammettendo che c’è sempre margine di miglioramento, ma ribadendo la sua fiducia nelle proprie capacità e nella squadra.

“Il mio obiettivo è continuare a crescere e aiutare il Milan a raggiungere i suoi traguardi. Le critiche? Le ascolto, ma non mi abbattono. So che posso fare meglio e lavoro ogni giorno per migliorare,” ha concluso Leao.