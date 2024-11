Milan-Stella Rossa, divieto di vendita dei biglietti a tifosi residenti in Serbia

CalcioWeb

Il Milan di Paulo Fonseca, dopo la vittoria di Bratislava non senza qualche fatica di troppo, tornerà in campo in Champions League mercoledì 11 dicembre alle ore 21.00 contro la Stella Rossa per continuare a sperare in qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Il prefetto Claudio Sgaraglia ha stabilito il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in Serbia per tutti i settori dello stadio San Siro in vista della sfida. Inoltre, ha stabilito l’incedibilità dei titoli di ingresso e la vendita dei biglietti per tutti i settori dello stadio ai soli possessori della tessera di fidelizzazione del Milan.