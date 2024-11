Mondiale per Club 2025, ufficiali data e orario del sorteggio

CalcioWeb

Il sorteggio del Mondiale per Club 2025, che andrà in scena all’Hard Rock Stadium di Miami dal 15 giugno al 13 luglio 2025, si terrà a Miami il 5 dicembre alle ore 19 italiane. Inter e Juventus conosceranno quindi presto le loro avversarie.

Sono 32 le squadre suddivise in otto gironi da quattro, con le prime due classificate che si qualificheranno per gli ottavi di finale. Dagli ottavi incontri a eliminazione diretta fino alla finale che decreterà la squadra di club campione del mondo.

Il nuovo format si giocherà ogni quattro anni. Negli anni in cui non si giocherà il nuovo Mondiale per club tornerà la Coppa Intercontinentale Fifa. La squadra vincitrice della Champions League affronterà la vincente degli spareggi tra i club delle altre confederazioni. La finale si giocherà in campo neutro.

Il sorteggio sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di FIFA+, su FIFA.com e sui canali di supporto.