Napoli-Roma, Conte torna in vetta alla classifica ma scoppia la polemica

CalcioWeb

Vittoria con polemica per il Napoli che torna in vetta alla classifica grazie a un gol di Lukaku nella sfida contro la Roma al Maradona.

In particolar modo, non ha convinto la direzione arbitrale del signor Davide Massa delle sezione di Imperia. Il fischietto ligure è stato pesantemente criticato per alcune decisioni prese durante la partita. Nello specifico Lukaku è stato graziato, in due occasioni, dal direttore di gara che non ha estratto il cartellino giallo né in occasione dell’intervento pericoloso su Zeki Celik né nella circostanza del colpo non leggero dato a Mile Svilarnel .

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato sui social media: “Brutta gestione dei cartellini da parte di Massa nel primo tempo di Napoli-Roma. A Lukaku manca un doppio giallo (andava espulso).”

Anche Claudio Ranieri, nella conferenza stampa post-partita, ha detto la sua sugli episodi che hanno visto coinvolto Lukaku: “Se mancano dei gialli su Lukaku? Mancano sì, lo abbiamo visto tutti. Gli arbitri possono sbagliare, come noi allenatori e i giocatori. Ci sono state due-tre situazioni: tiravamo noi, ammoniti, tiravano loro e niente. Meglio non dire nulla altrimenti dicono che mi lamento“.