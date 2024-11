Nations League, Deschamps esclude Mbappè da Italia-Francia

CalcioWeb

Kylian Mbappè non sarà in campo nella sfida della Francia contro l’Italia il prossimo 17 novembre a San Siro in Nations League. Il numero 10 del Real Madrid è stato escluso dalla lista dei convocati da Didier Deschamps.

“Ho discusso con lui e ho preso questa decisione per questi incontri perché penso che sia meglio così, Non ho intenzione di discutere la mia scelta, ma posso dire due cose: la prima è che Kylian voleva venire, la seconda è che non si tratta di problematiche extrasportive che entrano in gioco poiché la presunzione di innocenza esiste e deve esistere – ha dichiarato Deschamps – È una decisione una tantum, è una mia decisione perché penso che sia meglio così. Non voglio dirvi di più, mi assumo la responsabilità di questa decisione.“