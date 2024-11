Nations League, Ricci lascia Coverciano: chi arriva al suo posto

CalcioWeb

Samuele Ricci lascia il raduno della Nazionale per infortunio muscolare rimediato sabato durante il derby contro la Juventus.

Lo ha annunciato Luciano Spalletti presentando in conferenza stampa le sfide di Nations League contro Belgio e Francia. All’Italia manca un punto per conquistare il pass per i quarti ed essere testa di serie ai sorteggi del Mondiale 2026.

“Pare facile fare un punto, ma questo non è il ragionamento che dobbiamo fare. Se pensiamo sia facile abbiamo sbagliato, le partite sono difficili – ha spiegato il ct azzurro -. Ma non giochiamo per fare un punto, l’atteggiamento e i pensieri devono essere corretti, non presuntuosi. La presunzione è la prima cosa da combattere”.

Al posto di Samule Ricci arriverà lo juventino Manuel Locatelli.