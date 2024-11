Ranieri: “Roma non fu costruita in una notte, dateci tempo”

CalcioWeb

“Roma non è stata fatta in una notte, dateci tempo“. Lo ha detto Claudio Ranieri in conferenza stampa a due giorni dal match con l’Atalanta, valido per la 14esima giornata di Serie A.

“Se seguiremo il modello Atalanta? É sicuramente un modello di vertice che va preso come tale – ha aggiunto -. E’ una squadra che piano piano è diventata un’emblema dell’Italia.

Sono stati bravi a saper costruire dal basso. Tempo fa dissi che è l’orgoglio di noi italiani ed é così. É una macchina quasi perfetta. “Noi – ha aggiunto tornando alla sua squadra – ora abbiamo dei giocatori, dunque cerchiamo di riportarli alla loro bellezza. Poi faremo il possibile per accontentare il prossimo allenatore.

Ranieri ha parlato anche dell’ addio di De Rossi: “Ho letto che le colpe della cacciata di De Rossi fossero di Pellegrini. Né Mancini, né Cristante, né Pellegrini lo hanno mandato via, anzi hanno fatto di tutto per farlo rimanere”

L’allenatore della Roma si è soffermato in conferenza sul capitano giallorosso: “A Pellegrini ho chiesto di staccare un attimo la corrente, resettare e tornare ai livelli in cui era. Io ho avuto due fenomeni tra i centrocampisti che fanno gol, Lampard e Pellegrini. Lorenzo già ricomincia a trovare la porta durante gli allenamenti. Sta cominciando quel processo di ricrescita che gli serve, perché è molto sensibile e soffre tanto“.