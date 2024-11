Roma, caccia al sostituto di Juric dopo l’esonero: il nome in pole

CalcioWeb

La Roma ha esonerato Ivan Juric. Lo ha comunicato il club giallorosso con una nota ufficiale subito dopo il ko interno con il Bologna.

“Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane – si legge nella nota – Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell’aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni“.

Il nome in pole dopo l’esonero di Juric

Tra i nomi più caldi, anche se la trattativa non è semplicissima, c’è quello dell’ex ct Roberto Mancini che, come riporta la Gazzetta dello Sport, chiede un accordo lungo, almeno un biennale con opzione per il terzo anno.

Il ds della Roma, Florent Ghisolfi, è intervenuto a fine partita per chiarire quale sia la situazione. “Per prima cosa permettetemi di ringraziare Ivan Juric per il suo lavoro,” ha esordito. “Adesso è il momento di ragionare con calma per prendere le decisioni migliori. Juric è arrivato in un momento non facile e nonostante ciò ha dato il meglio di sé. Juric ha un tipo di calcio molto ambizioso ed esigente dal punto di vista fisico e atletico ma questo non è il momento di cercare scuse e fare analisi tecnico tattiche. Ha fatto del proprio meglio ed è sempre stato professionale.

Ora è tempo di recuperare la calma per prendere le decisioni migliori per il bene del club. Ci assumiamo le nostre responsabilità, siamo tutti responsabili di questa situazione e porgiamo le nostre scuse ai tifosi che stanno soffrendo con noi.

Siamo rivolti già al futuro, ha proseguito Ghisolfi. La scelta dell’allenatore è sempre molto importante quindi sarà condivisa: ci prendiamo qualche giorno per fare la scelta migliore e più lucida. Il progetto resta a lungo termine e l’obiettivo dei Friedkin è lo stesso dei tifosi, vincere, per cui continueranno a investire come hanno fatto finora.”