Sorteggio Nations League, chi sfiderà l’Italia nei quarti di finale

L’Italia affronterà la Germania nei quarti di finale di Nations League. Il match d’andata è in programma giovedì 20 marzo in Italia, ritorno in casa dei tedeschi domenica 23 marzo. La nazionale che passerà il turno affronterà in semifinale la vincente tra Danimarca e Portogallo.

È quanto ha stabilito il sorteggio che si è svolto questa mattina a Nyon alla presenza di Marco Domenichini, vice del Ct Luciano Spalletti.

Le semifinali in gara unica sono in programma mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, mentre le finali per il primo e terzo posto sono fissate per domenica 8 giugno. La Final Four si giocherà in casa di una delle quattro finaliste.