Italia-Francia per il primo posto del girone, Spalletti: “noi come Gigi Riva”

A poche ore dalla partita decisiva contro la Francia, il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha fatto un appello alla sua squadra, invitandola a mostrare le sue qualità in campo senza troppe chiacchiere. In palio c’è il primo posto del girone, un obiettivo fondamentale per gli Azzurri che si preparano a scendere in campo al Meazza.

Spalletti ha paragonato la situazione attuale della squadra a quella di Gigi Riva. “Noi come Gigi Riva, facciamo vedere le nostre qualità in campo senza troppe chiacchiere,” ha dichiarato l’allenatore.

Per l’Italia basterebbe perdere con un solo gol di scarto per presentarsi come testa di serie al sorteggio per i quarti di finale, un vantaggio significativo in vista delle fasi successive del torneo.

“Alla Francia – ha dichiarato Luciano Spalletti in conferenza – verrà facile tentare di vincere la partita, noi potremmo fare qualche riflessione in più, ma sono sicuro che faremo la partita che dobbiamo fare per dedicarla a tutte quelle persone che ci vogliono bene. Il pareggio può venir fuori solo dalla contemporanea mancata vittoria delle due squadre”.

Ancora una volta gli Azzurri torneranno in campo a soli tre giorni di distanza dalla prima gara, ma il Ct non sembra orientato a fare troppi cambi: “L’intenzione è mantenere il telaio della partita precedente. L’affaticamento è spesso mentale, è più difficile che sia muscolare. Quando i calciatori riescono a fare buone partite, l’affaticamento si riesce a smaltire più facilmente. Sono convinto che oggi vedremo un allenamento dove la palla viaggerà forte”.

Dopo aver giocato l’ultimo spezzone di gara a Bruxelles, Moise Kean potrebbe trovare spazio dal primo minuto: “A me è piaciuto come è entrato in campo. È possibile che sia della partita perché è in grandissima condizione: fa reparto da solo, è bravo a tenere la palla addosso e anche ad attaccare in spazi larghi“.