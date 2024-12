Coppa Italia, Fiorentina-Empoli si gioca: il comunicato dei viola

CalcioWeb

Dopo aver fatto visita a Edoardo Bove all’ospedale di Careggi, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha dato un ulteriore aggiornamento sulle condizioni del giocatore e sulla volontà della squadra di tornare al più presto in campo a partire dell’impegno di domani in Coppa Italia contro l’Empoli.

“Bove è riuscito a parlare con la squadra, li ha convinti a giocare contro l’Empoli a Firenze, quindi scenderemo in campo subito mercoledì perché c’è voglia di tornare a vivere in fretta, grazie anche all’entusiasmo che Edoardo ci ha trasmesso“, ha dichiarato.

Dopo le parole di Ferrari e il report che ha rassicurato sulle condizioni di Edoardo Bove, è arrivata l’ufficialità che Fiorentina-Empoli si giocherà.

“ACF Fiorentina informa che, viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata e dopo la videochiamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il Mister e lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra – scrive il club in una nota sui propri canali ufficiali – ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l’Empoli di mercoledì.“