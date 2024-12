Fonseca furioso contro l’arbitro dopo Atalanta-Milan

CalcioWeb

Paulo Fonseca è furioso al termine del match perso dal Milan contro l’Atalanta, una partita che secondo l’allenatore rossonero è stata condizionata dal metro di giudizio dell’arbitro La Penna.

“Meritavamo di più, è difficile perdere una partita così per due palle inattive. Voglio dire anche che io sono stato zitto, mai ho parlato di arbitraggi ma tutti ne parlano e con ragione. E oggi sono io che sono stanco di stare zitto e di vedere quello che ho visto oggi: sul primo gol c’è un fallo chiaro.

Non c’erano dubbi ma non solo questo – ha dichiarato Fonseca – È il modo in cui l’arbitro ha guidato la partita contro il Milan, non c’è dubbio. Ma non è da oggi. So che gli arbitri fanno un lavoro difficile ma sono stanco di guardare sempre le stesse cose e sempre per le stesse squadre. Adesso io faccio solo vedere quel che è successo: (l’arbitro, ndr) ha guidato molto bene la partita contro il Milan, sempre lo stesso, non ha rispetto per il Milan.

Perché durante la partita dicevo “io non ho paura” agli arbitri? Perché io non ho paura di dire la verità. Ho rispettato sempre il lavoro degli arbitri, è difficile ma sono tanti errori, tutte le settimane e sempre lo stesso. Manca rispetto.

Il modo in cui l’arbitro ha guidato la partita è una mancanza di rispetto per il Milan. Situazioni come queste cambiano la partita, iniziamo andando sotto per un gol non regolare e questo cambia la partita. Tutte le settimane ci sono tanti errori.”