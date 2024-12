Gran Galà del Calcio AIC, tutti i vincitori: Lautaro miglior giocatore dell’anno

CalcioWeb

Si è svolta ieri la dodicesima edizione del Gran Galà del Calcio AIC, l’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori e dalla DA, l’agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini, in collaborazione con Enel.

Fioccano i premi per l’Inter che si porta a casa il titolo di squadra dell’anno, oltre a sette calciatori inseriti nella top 11. Di Thuram il gol più bello, Inzaghi eletto come miglior allenatore e Lautaro come giocatore dell’anno.

Gran Galà del Calcio AIC: i vincitori

Miglior giocatore dell’anno : Lautaro Martinez

Migliori attaccanti : Lautaro, Thuram e Zirkzee

Migliori centrocampisti : Barella, Koopmeiners e Calhanoglu

Migliori difensori : Bellanova, Bastoni, Calafiori, Dimarco

Miglior portiere : Sommer

Gol dell’anno : Marcus Thuram in Inter-Milan

Miglior allenatore : Simone Inzaghi

Società dell’anno : Inter

Miglior giovane di Serie B : Francesco Pio Esposito

Arbitro dell’anno: Daniele Orsato