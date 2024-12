Il medico della Lazio ascoltato dalla Procura Figc ritratta: “mai date inidoneità”

CalcioWeb

La procura della Federcalcio ha ascoltato il medico della Lazio, Ivo Pulcini, dopo alcune sue dichiarazioni in una intervista a Il Messaggero nelle quali aveva dichiarato di non aver dato l’ok, nel 2019, a un giocatore in procinto di essere acquistato dalla società biancoceleste, ma che ora gioca in Serie A.

“Abbiamo fatto due chiacchiere con il procuratore, abbiamo chiarito e detto come sono andate le cose. Pulcini ha fatto presente a cosa si riferiva. E’ stato montato un giallo che non è giallo” – ha dichiarato l’avvocato della Lazio Gian Michele Gentile.

“Era un calciatore che aveva avuto un incidente e che è andato in visita da Pulcini. Il medico gli ha detto che ancora non era guarito. Dopodiché è passato del tempo – ha aggiunto l’avvocato – la caviglia è guarita e ha ripreso la sua attività. L’unica volta che ha firmato un certificato di inidoneità è stato per Eguren. Veniva dalla Spagna ed è tornato in Spagna.”