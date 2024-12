Lazio multata dopo la gara di Coppa Italia: il motivo

CalcioWeb

Dopo le prime quattro gare degli ottavi di finale di Coppa Italia, il Giudice sportivo Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante AIA Carlo Moretti, ha disposto una multa di 6mila euro nei confronti della Lazio, vittoriosa giovedì sera contro il Napoli, spiegando la motivazione nella nota diffusa da Lega Serie A.

Il club biancoceleste è stato multato, si legge nella nota, “per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato per due volte un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno ed alcuni piccoli oggetti di plastica di varia natura nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.