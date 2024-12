Milan, infortunio per Pulisic: l’esito degli esami e i tempi di recupero

CalcioWeb

Il centrocampista del Milan, Christian Pulisic, si è sottoposto agli esami strumentali in seguito all’infortunio nel primo tempo di Atalanta-Milan.

L’esito degli esami strumentali di Pulisic

“La risonanza a cui è stato sottoposto Christian Pulisic questa mattina ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Un nuovo esame verrà effettuato fra una settimana”.

Infortunio Pulisic: i tempi di recupero

I tempi di recupero di Pulisic dovrebbero essere di circa 20 giorni. Il centrocampista salterà le sfide contro Genoa e Verona in Serie A, oltre che quella contro la Stella Rossa in Champions League. L’obiettivo di mister Fonseca è quello di averlo contro la Roma nell’ultimo match del 2024 in programma il 29 dicembre.