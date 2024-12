CalcioWeb

I tifosi di Atalanta, Como e Roma non potranno assistere alla prossima gare della loro squadra in trasferta. Sanzione più severa per il Napoli, con il divieto di partecipare alle prossime tre trasferte, a causa della gravità e della frequenza degli episodi di violenza attribuiti ai suoi sostenitori nel corso della stagione.

È quanto deciso dal Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) del Viminale, che proporrà lo stop alle autorità di pubblica sicurezza sul territorio.

Trasferte vietate ai tifosi di Atalanta, Como, Napoli e Roma: il motivo

La decisione del Casms di vietare la trasferta ai tifosi di Atalanta, Como, Napoli e Roma è stata presa in seguito alla recrudescenza di incidenti e scontri tra tifoserie e, sempre più spesso, tra gruppi di opposta fede calcistica coalizzati contro le forze dell’ordine che diventano bersaglio di aggressioni. Per i tifosi partenopei, inoltre, c’è l’aggravante “della maggiore gravità delle condotte reiterate nel corso della stagione”.