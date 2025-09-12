Donnarumma al Manchester City: “Pronto per la Premier League”

Il trasferimento di Gianluigi Donnarumma al Manchester City è stato uno dei colpi più sorprendenti dell’ultima sessione di mercato. Dopo tre stagioni al Paris Saint-Germain, concluse con la conquista di una Champions League storica e quattro titoli di Ligue 1, l’ex Milan ha deciso di cambiare aria. Il club francese aveva già fatto intendere che Luis Enrique non lo considerava più la prima scelta, preferendo una rotazione con altri portieri, e così si è creata la finestra giusta per i Citizens.

L’operazione si è chiusa all’ultimo giorno utile, con una cifra di circa 35 milioni di sterline che ha convinto il PSG a lasciarlo partire. Donnarumma ha firmato un contratto fino al 2029 e ha subito raggiunto l’Inghilterra, mettendosi a disposizione di Pep Guardiola.

Un sogno chiamato Premier League

Nelle prime parole da nuovo giocatore del City, Donnarumma non ha nascosto l’entusiasmo:

“È un nuovo capitolo della mia vita e della mia carriera. Giocare in Premier League è un’emozione unica, ho sempre sognato di farlo perché lo considero il campionato migliore del mondo. Voglio dimostrare di meritare questa maglia e spero di rendere orgogliosi i tifosi”.

Il portiere ha spiegato di essere rimasto impressionato dalla professionalità del club: “Le strutture sono incredibili, lo stadio e il centro sportivo sono all’altezza di un club che vuole vincere tutto. È difficile capire i valori del City finché non li vivi dall’interno, e io sono orgoglioso della scelta che ho fatto”.

Possibile debutto nel derby contro lo United

Il destino potrebbe regalare a Donnarumma un esordio da brividi: il derby di Manchester contro lo United all’Etihad Stadium. Guardiola deciderà solo all’ultimo se lanciarlo subito dal primo minuto, ma l’idea di vederlo protagonista in una delle rivalità più sentite d’Inghilterra rende l’attesa ancora più elettrizzante.

Per il City, la stagione appena iniziata ha un obiettivo chiaro: tornare in cima dopo un anno chiuso al terzo posto, risultato considerato deludente rispetto agli standard recenti. Con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Hugo Viana, la rosa ha subito un restyling importante, ma l’acquisto di Donnarumma è destinato a segnare il salto di qualità più evidente.

Differenze con Ederson e ruolo nel progetto Guardiola

Il profilo di Donnarumma porta con sé caratteristiche diverse rispetto a Ederson, il portiere che ha fatto la storia recente del club. Se il brasiliano era conosciuto per la sua abilità nella costruzione dal basso, Donnarumma rappresenta un’estrema sicurezza tra i pali e una presenza fisica dominante. Con i suoi 196 cm di altezza, l’azzurro offre una copertura imponente, capace di garantire affidabilità soprattutto nelle sfide più delicate e contro avversari fisicamente forti.

Pep Guardiola potrebbe dunque avere a disposizione un portiere meno orientato al gioco con i piedi, ma con una capacità superiore nel difendere la porta e trasmettere sicurezza al reparto difensivo. Una scelta che dimostra anche la volontà del City di adattare il proprio stile, senza rinunciare a nuove soluzioni tattiche.

Obiettivi e ambizioni di Donnarumma

L’estremo difensore ha ribadito più volte la sua voglia di incidere in Premier:

“Ho vinto molto nella mia carriera e sarò sempre grato ai club in cui ho giocato. Ora, però, sono concentrato su questa nuova sfida: voglio scrivere la storia con il City, diventare un simbolo per questo club e regalare ai tifosi tanti trofei”.

Oltre alla Premier League, Donnarumma sogna di continuare il proprio percorso europeo con il City, puntando alla seconda Champions consecutiva in carriera e ad ampliare il palmarès già ricco.

Uno sguardo al futuro

Il trasferimento di Donnarumma segna un nuovo capitolo non solo per lui, ma anche per il calcio italiano: dopo anni di successi in Serie A e in Francia, un portiere azzurro sarà protagonista assoluto nel campionato inglese. La sfida non sarà semplice, ma la sua determinazione e il contesto vincente del City lasciano immaginare una storia di grande impatto.

Se il debutto avverrà davvero nel derby, il palcoscenico sarà quello più affascinante possibile. Da lì inizierà il giudizio dei tifosi inglesi, ma anche la prova definitiva per dimostrare che Donnarumma è pronto a brillare nel miglior campionato del mondo.