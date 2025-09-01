Donnarumma verso il Manchester City: accordo trovato con il PSG

CalcioWeb

Il futuro di Gianluigi Donnarumma sembra ormai segnato: il portiere della Nazionale italiana è prossimo a un trasferimento in Premier League, direzione Manchester City. Secondo quanto riportato, il club inglese avrebbe già trovato l’intesa economica con il Paris Saint-Germain sulla base di circa 35 milioni di sterline. Una cifra che sancisce la fine dell’avventura parigina del classe 1999, iniziata nel 2021 con grandi aspettative ma costellata da momenti di alti e bassi.

La rottura con il PSG e la ricerca di una nuova sfida

Il campanello d’allarme era arrivato poche settimane fa, quando Donnarumma non era stato inserito nella lista dei convocati per la Supercoppa contro il Tottenham. Una scelta che aveva fatto intendere chiaramente come l’ex Milan non fosse più il punto di riferimento tra i pali per i campioni di Francia. Da quel momento il portiere e il suo entourage hanno spinto per un cambiamento, trovando nel Manchester City l’occasione perfetta per rilanciarsi ad altissimi livelli.

Il domino dei portieri: Ederson verso la Turchia

L’arrivo di Donnarumma al City, tuttavia, è legato alla partenza di Ederson. Il portiere brasiliano, titolare indiscusso nelle ultime stagioni, è pronto a lasciare l’Inghilterra per approdare al Fenerbahce. Una mossa che aprirebbe definitivamente le porte al 26enne italiano, pronto a raccogliere la pesante eredità tra i pali dei campioni d’Europa in carica.

Le mosse del City: Trafford titolare e Kabore in uscita

In attesa dell’ufficialità, il Manchester City si è già tutelato nel reparto arretrato. A inizio estate ha infatti ingaggiato dal Burnley il giovane James Trafford, che ha collezionato tre presenze da titolare nelle prime giornate di Premier League. Il club sta anche definendo la partenza in prestito di Issa Kabore, terzino pronto a trasferirsi al Wrexham in Championship. Segnali di una rosa in continuo movimento, con Pep Guardiola pronto a ridisegnare il suo gruppo in vista dei tanti impegni stagionali.