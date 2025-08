Dybala via dalla Roma? Le quote parlano chiaro

CalcioWeb

Paulo Dybala potrebbe dire addio alla Roma. Dopo la mancata cessione dell’anno scorso, il futuro del fuoriclasse argentino torna nuovamente al centro del dibattito di mercato. Questa volta, a far discutere sono le voci su un’offerta del Benfica, che avrebbe messo gli occhi sull’attaccante giallorosso. Si tratta ancora di indiscrezioni, ma il movimento attorno al giocatore è reale e trova conferme anche nelle lavagne dei bookmaker.

Gli esperti quotano a 4 l’addio di Dybala entro il primo settembre. Un numero significativo, che non esclude affatto l’ipotesi di una nuova partenza clamorosa per uno dei talenti più rappresentativi della rosa giallorossa.

Roma, le alternative in caso di cessione: Ezzalzouli e Nusa in pole

L’eventuale partenza di Dybala costringerebbe la Roma a tornare sul mercato alla ricerca di un sostituto all’altezza. Diverse opzioni vengono valutate dagli analisti, e anche in questo caso i bookmaker offrono qualche indizio. Il nome più caldo è quello di Abde Ezzalzouli, esterno offensivo del Betis e nazionale marocchino, il cui approdo alla Roma è quotato a 3. Più alta la quota per Antonio Nusa, attaccante di proprietà del Lipsia, dato a 5.

Si tratta di due profili giovani, dinamici e con un buon potenziale, che potrebbero rientrare in una strategia orientata verso la valorizzazione di talenti emergenti. Tuttavia, molto dipenderà dagli sviluppi della trattativa legata a Dybala.

Anche Chiesa e Pasalic tra i candidati: Garnacho suggestione United

Oltre ai nomi di Ezzalzouli e Nusa, restano in piedi le piste che portano a due giocatori già noti nel panorama italiano: Federico Chiesa e Mario Pasalic, entrambi quotati a 6 dai bookmaker. Le loro situazioni restano in evoluzione, ma l’eventuale coinvolgimento della Roma dipenderà anche dalle condizioni economiche delle rispettive operazioni.

Infine, c’è spazio per una suggestione dall’Inghilterra: Alejandro Garnacho, talentuoso esterno offensivo del Manchester United, è l’opzione più lontana ma anche la più affascinante. Secondo le quote, il suo trasferimento a Roma è valutato a 12, una prospettiva remota ma non completamente esclusa in una fase di mercato così fluida.

Gasperini osserva: l’incastro dipende dal futuro della Joya

Tutte le ipotesi di mercato sono naturalmente legate alla decisione finale di Paulo Dybala. Il tecnico Gian Piero Gasperini attende sviluppi prima di definire eventuali esigenze di sostituzione. In caso di permanenza dell’argentino, la Roma potrebbe limitarsi a piccoli ritocchi offensivi; se invece dovesse arrivare la cessione, l’attacco giallorosso andrebbe ricostruito attorno a un nuovo perno creativo.

Nel frattempo, le quote parlano chiaro: l’interesse del Benfica esiste, e il mercato può ancora riservare sorprese.