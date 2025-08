Ghilardi alla Roma: visite mediche, poi la firma fino al 2030

CalcioWeb

Il calciomercato della Roma ha subito un’accelerazione decisa: dopo gli innesti di Wesley e Ferguson, il club giallorosso ha messo a segno anche l’acquisto del difensore Ghilardi. Il giocatore si è messo in viaggio questa mattina per raggiungere la Capitale, dove sosterrà le visite mediche di rito e completerà l’iter che lo porterà a indossare la maglia della Roma nella prossima stagione.

La società giallorossa si è mossa con decisione nelle ultime ore, chiudendo l’accordo con l’Hellas Verona per una cifra pari a 10,5 milioni di euro, a cui si aggiungerà un milione ulteriore legato a bonus. Un’operazione importante, che testimonia la volontà del club di rafforzare il reparto arretrato con profili giovani e di prospettiva.

Visite mediche in giornata, poi firma fino al 2030

L’arrivo a Roma segna l’ultima fase della trattativa tra i due club. Ghilardi è atteso per le consuete visite mediche che precedono la firma del contratto. Una volta completato l’iter sanitario, il difensore si recherà nella sede della Roma per sottoscrivere l’accordo che lo legherà alla società giallorossa fino al 30 giugno 2030.

Si tratta quindi di un’operazione che guarda al futuro, con un contratto di lunga durata che dimostra la fiducia della Roma nei confronti del giovane difensore, autore di una stagione positiva con il Verona e reduce anche da buone prestazioni con la maglia dell’Italia Under 21 all’ultimo Europeo di categoria.

Ghilardi raggiungerà i compagni in Francia per l’amichevole con il Lens

Dopo la firma, il nuovo acquisto della Roma è atteso per aggregarsi al resto del gruppo guidato da Gian Piero Gasperini, attualmente in ritiro in Francia. I giallorossi si preparano all’amichevole contro il Lens e Ghilardi potrebbe unirsi già nei prossimi giorni alla squadra, portando freschezza e nuove soluzioni al reparto difensivo.

La Roma continua quindi a costruire una rosa competitiva e bilanciata, puntando anche su profili giovani e pronti al salto di qualità. Il nome di Ghilardi si aggiunge così a un mercato dinamico, che lascia intendere la volontà del club di affrontare la stagione 2025/26 con ambizioni rinnovate.