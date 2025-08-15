Juventus, Kolo Muani a un passo: trattativa con il PSG

CalcioWeb

Randal Kolo Muani, attaccante del Paris Saint Germain, sta diventando sempre più vicino alla Juventus. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese ‘L’Equipe’, il giocatore 26enne ha trovato un’intesa con la Vecchia Signora per un contratto di cinque anni, con l’inizio dell’accordo previsto per l’estate del 2026. Se il trasferimento dovesse essere confermato, si tratterebbe di un colpo importante per la Juventus, che da tempo sta cercando di rafforzare il proprio reparto offensivo.

Trattativa in corso tra PSG e Juventus

Attualmente, Kolo Muani è tornato a Parigi per riprendere gli allenamenti con il PSG, dove ha un contratto fino al 2028. Tuttavia, nonostante la sua permanenza in Francia, la trattativa per il suo trasferimento alla Juventus è in corso da settimane. La Juventus, infatti, sta cercando di concretizzare un prestito con opzione di acquisto, con l’obiettivo di accaparrarsi il giocatore già per la stagione 2026. Il PSG, dal canto suo, non ha ancora dato il via libera definitivo, ma le due parti sembrano vicine a trovare un accordo soddisfacente.

Le parti coinvolte e i dettagli della trattativa

I dirigenti della Juventus stanno preparando una nuova proposta da inviare al PSG, cercando di venire incontro alle richieste economiche del club parigino. L’accordo che si sta profilando sarebbe basato su un prestito iniziale con opzione di acquisto, una formula che consente ai bianconeri di testare il giocatore prima di formalizzare il trasferimento definitivo. Tuttavia, per concludere positivamente la trattativa, i dirigenti juventini dovranno adeguare l’offerta alle aspettative del PSG.

Kolo Muani: un talento in ascesa

Randal Kolo Muani è uno dei giovani attaccanti più promettenti del panorama calcistico europeo. Dopo una stagione straordinaria con l’Eintracht Francoforte, dove ha conquistato la Bundesliga e raggiunto semifinali di Champions League, l’attaccante francese è stato acquistato dal PSG nell’estate del 2023. Al PSG, ha mostrato il suo potenziale, diventando uno dei punti di riferimento offensivi della squadra parigina. Tuttavia, nonostante il suo valore, Kolo Muani potrebbe essere pronto a intraprendere una nuova avventura in Italia.

Perché la Juventus è alla ricerca di Kolo Muani

La Juventus è alla ricerca di un attaccante che possa affiancare e supportare il suo reparto offensivo, rinforzando il gioco delle punte e portando maggior qualità in fase offensiva. Con il suo mix di velocità, tecnica e capacità di segnare, Kolo Muani rappresenterebbe una risorsa fondamentale per l’attacco bianconero. La sua capacità di giocare sia come prima che come seconda punta potrebbe anche darà alla squadra una maggiore varietà tattica, permettendo al tecnico Massimiliano Allegri di adattarsi meglio alle esigenze del gioco.

Prospettive future per Kolo Muani alla Juventus

L’affare Kolo Muani-Juventus potrebbe dunque concludersi nelle prossime settimane, con la possibilità di vedere l’attaccante francese in Serie A già dal 2026. L’interesse della Juventus è concreto, e la trattativa con il PSG sta procedendo senza intoppi, anche se l’ultimo passo sarà quello di raggiungere un’intesa economica. L’arrivo di Kolo Muani sarebbe sicuramente un colpo importante per i bianconeri, che guardano con ottimismo al futuro, sperando che il giovane attaccante possa diventare una delle stelle di punta della squadra nei prossimi anni.