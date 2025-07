Napoli, sfuma Ndoye: i bookmaker spingono Grealish e Garnacho

CalcioWeb

Sembrava destinato a vestire l’azzurro di Napoli, ma Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna e rivelazione dell’ultima stagione di Serie A, ha scelto la Premier League. Ad accoglierlo sarà il Nottingham Forest, che ha bruciato la concorrenza partenopea con un’offerta rapida e convincente. Un colpo sfumato sul filo di lana per il Napoli, che puntava sullo svizzero per completare il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte.

Con Ndoye fuori dai giochi, il club di De Laurentiis si trova ora a dover accelerare su altri nomi per garantire al tecnico salentino un’ala dinamica e pronta all’uso. E, secondo i bookmaker, il prossimo colpo potrebbe arrivare direttamente dalla Premier.

Grealish prende quota, reunion possibile con De Bruyne

Come riportato da Agipronews, nelle ultime ore sta salendo l’attenzione su Jack Grealish, fuoriclasse inglese in uscita dal Manchester City. L’ex Aston Villa, reduce da una stagione complicata agli ordini di Guardiola, sembra fuori dal progetto tecnico dei Citizens e potrebbe rappresentare un’occasione importante per il Napoli.

La quota per una clamorosa “reunion campana” tra Grealish e De Bruyne (vecchi compagni al City) è fissata a 4,50. Un’operazione difficile ma non impossibile, soprattutto se dovessero arrivare cessioni importanti in casa azzurra.

Orsolini, Garnacho e Lee Kang-In: le alternative in quota

Tra i nomi più gettonati per il dopo-Ndoye spunta anche quello di Riccardo Orsolini, ala del Bologna che, oltre ad aver disputato una stagione da protagonista, è stato autore di un gol pesantissimo nello scontro diretto con l’Inter durante la cavalcata scudetto del Napoli. La quota per il suo arrivo in Campania è 5,00.

Alla stessa quota troviamo anche Alejandro Garnacho, talento argentino del Manchester United, già vicino al Napoli nella finestra di mercato invernale. Il giovane esterno piace per la sua esplosività e il potenziale internazionale.

Stessa valutazione per un altro profilo internazionale: Lee Kang-In, sudcoreano del Paris Saint-Germain. Il talento asiatico sarebbe in uscita dal club campione d’Europa e potrebbe rappresentare un’operazione più accessibile dal punto di vista economico.