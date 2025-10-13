Offerta record per Yamal: disposti a pagare 400 MLN per averlo

Lamine Yamal è al centro delle attenzioni del mercato internazionale. Il giovane talento del Barcellona, a soli 18 anni, potrebbe lasciare il Camp Nou dopo un’offerta storica da 400 milioni di euro. La cifra proposta dal club saudita Al-Hilal supera di gran lunga il valore di mercato del giocatore e rappresenta uno dei trasferimenti più costosi mai registrati nella storia del calcio mondiale.

Futuro incerto di Yamal al Barcellona

Nonostante la cifra record, Yamal ha recentemente firmato un prolungamento con il Barcellona fino al 2031, con uno stipendio vicino ai 21 milioni di euro all’anno. Il club ha ribadito la volontà di considerarlo un elemento chiave del proprio progetto sportivo. Tuttavia, l’offerta dell’Al-Hilal mette in discussione il suo futuro, evidenziando come ambizione economica e opportunità sportive possano influenzare la decisione del giovane talento.

Tensioni con Flick: Yamal contrariato nello spogliatoio

Fonti vicine allo spogliatoio rivelano che Yamal sarebbe rimasto contrariato dalle critiche pubbliche ricevute dal tecnico Hansi Flick, che ha sottolineato la necessità di migliorare intensità e concentrazione della squadra. Alcuni giocatori, incluso Yamal, avrebbero espresso malcontento per la gestione interna, alimentando le speculazioni su un possibile addio se la situazione non dovesse migliorare.

Al-Hilal pronta a offrire un contratto da sette stagioni

La proposta dell’Al-Hilal non è fuori dal comune solo la cifra record, ma anche per la durata: al giovane talento spagnolo verrebbe offerto un contratto di sette stagioni. Una combinazione di stipendio e durata senza precedenti, che rende la proposta estremamente allettante sia dal punto di vista sportivo che finanziario.

Mercato in bilico: decisione cruciale per il talento blaugrana

Il futuro di Lamine Yamal resta incerto. La prossima sessione di calciomercato sarà determinante per capire se continuerà la sua carriera al Barcellona o intraprenderà una nuova avventura in Arabia Saudita. Gli occhi del mondo del calcio rimangono puntati sul 18enne talento spagnolo, potenziale protagonista di un trasferimento storico.