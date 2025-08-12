Raspadori ceduto all’Atletico Madrid e contratto quinquennale

CalcioWeb

Dopo due scudetti conquistati in tre stagioni, l’avventura di Giacomo Raspadori al Napoli si conclude con il trasferimento all’Atletico Madrid. Il club partenopeo ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo dell’attaccante italiano, che ha contribuito in maniera significativa al successo della squadra azzurra. Raspadori, che ha conquistato i cuori dei tifosi con le sue prestazioni, è pronto per una nuova esperienza all’estero, dove cercherà di continuare la sua carriera a livelli di alto profilo.

La carriera di Raspadori al Napoli: momenti indimenticabili

Arrivato al Napoli nell’estate del 2022, Raspadori ha immediatamente mostrato il suo valore. Il suo esordio in azzurro è avvenuto il 28 agosto 2022, durante il pareggio contro la Fiorentina al Franchi. Poco dopo, il 10 settembre, ha siglato il suo primo gol al Maradona, una rete che è rimasta impressa nella memoria dei tifosi, decisiva per il successo contro lo Spezia. La sua avventura in Champions League è stata altrettanto significativa, con un gol memorabile nella vittoria per 3-0 contro i Rangers di Glasgow, un segno del suo impatto internazionale.

Nel complesso, Raspadori ha collezionato 109 presenze con la maglia del Napoli, segnando 18 gol e fornendo 10 assist. Il suo contributo è stato fondamentale nella conquista di due scudetti, simbolo di un periodo d’oro per la squadra azzurra. Il Napoli saluta così uno dei suoi protagonisti più importanti, che lascia il club dopo aver raggiunto il massimo livello possibile in Italia.

Il trasferimento all’Atletico Madrid: un’opportunità internazionale

L’Atletico Madrid ha ufficialmente annunciato l’acquisto di Giacomo Raspadori, un rinforzo importante per l’attacco della squadra spagnola. Dopo aver superato le visite mediche, l’attaccante ha firmato un contratto di cinque anni con i Colchoneros. Il club madrileno ha accolto Raspadori con entusiasmo, definendo il suo acquisto un “grande colpo”. L’Atletico, allenato da Diego Simeone, spera che il talento e l’esperienza internazionale di Raspadori possano contribuire a rafforzare ulteriormente la squadra in vista delle prossime competizioni.

Con l’arrivo di Raspadori, l’Atletico Madrid punta a rinvigorire il proprio attacco, cercando di migliorare le proprie performance sia nella La Liga che in Champions League. La versatilità dell’attaccante, capace di giocare in più ruoli offensivi, rappresenta una risorsa preziosa per la squadra, che ha da sempre una forte tradizione di competizione ai massimi livelli in Europa.

Le parole dell’Atletico Madrid e il futuro

Nel suo messaggio di benvenuto, il presidente e i dirigenti dell’Atletico Madrid hanno espresso il loro entusiasmo per il trasferimento di Raspadori, definendolo “un nuovo acquisto di qualità” per il futuro del club. L’attaccante italiano, dal canto suo, ha dichiarato di essere pronto per questa nuova avventura, entusiasta della sfida che lo attende in una delle squadre più competitive d’Europa. Per Raspadori, questo trasferimento rappresenta non solo una sfida calcistica, ma anche una nuova opportunità di crescita personale e professionale, con l’obiettivo di affermarsi come uno degli attaccanti più promettenti del panorama internazionale.

Un futuro ricco di sfide per Raspadori

Giacomo Raspadori, dopo aver lasciato un segno indelebile al Napoli, inizia una nuova e ambiziosa tappa della sua carriera all’Atletico Madrid. L’esperienza in Spagna offrirà a Raspadori la possibilità di mettersi alla prova in un campionato di grande prestigio come La Liga, continuando a crescere come giocatore e contribuendo al successo della sua nuova squadra. La cessione dell’attaccante italiano segna anche la fine di un ciclo per il Napoli, che dovrà ora guardare avanti e cercare nuovi talenti per mantenere la propria competitività ai massimi livelli.