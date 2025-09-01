Roma, ufficiale l’arrivo di Kostas Tsimikas dal Liverpool

CalcioWeb

La Roma ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Kostas Tsimikas dal Liverpool. Il terzino sinistro greco, classe 1996, porta in dote esperienza internazionale e una carriera già ricca di successi in Premier League. La società giallorossa ha accolto il giocatore con un comunicato che ripercorre la sua crescita calcistica: dagli inizi in Grecia con Neapoli Salonicco e Panserraikos, fino all’esplosione con l’Olympiacos e alle esperienze all’estero in Danimarca e in Olanda.

La carriera di Tsimikas tra Olympiacos e Liverpool

Tsimikas ha collezionato 33 presenze in Eredivisie con il Willem II nella stagione 2017-18, per poi tornare all’Olympiacos, dove è stato nominato miglior calciatore greco nel 2020. Nello stesso anno si è trasferito al Liverpool, dove ha vestito la maglia dei “Reds” per cinque stagioni, accumulando 115 presenze ufficiali. Con la squadra inglese ha conquistato cinque trofei nazionali, tra cui una Premier League, una FA Cup e due Coppe di Lega. Anche con la nazionale ellenica il suo curriculum è di rilievo, con 41 presenze già accumulate.

Maglia numero 12 e tradizione greca in giallorosso

Il difensore ha scelto di indossare la maglia numero 12, andando a inserirsi nella tradizione dei calciatori greci che hanno vestito i colori della Roma. Prima di lui, infatti, altri sette giocatori ellenici hanno indossato la casacca giallorossa: tra questi spiccano i nomi di Manolas, Torosidis e Dellas. L’arrivo di Tsimikas rafforza ulteriormente la fascia sinistra della squadra allenata da Daniele De Rossi.

Tsimikas al Fantacalcio: quotazione e possibili scenari

Dal punto di vista del Fantacalcio, Tsimikas rappresenta un nome molto interessante. Sarà listato come difensore (D) nella modalità Classic e come Ds/E al Mantra. La sua quotazione iniziale è di 4 crediti, sia per il Classic che per il Mantra, con un FVM di 8. Nella Roma è destinato a essere il vice di Angelino, ma il calendario fitto e gli impegni tra campionato e coppe garantiranno al terzino greco numerose opportunità di mettersi in mostra. Un profilo da tenere in considerazione, soprattutto come alternativa affidabile nelle leghe più numerose.