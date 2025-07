Sassuolo, ufficiale l’arrivo di Ismaël Koné dal Marsiglia

CalcioWeb

Nuovo innesto per il Sassuolo, che continua a costruire la rosa per la stagione 2024/2025 in Serie B. Il club neroverde ha annunciato l’arrivo del centrocampista Ismaël Koné, classe 2002, proveniente dall’Olympique Marsiglia.

L’operazione è stata conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto, che si trasformerà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, come comunicato ufficialmente dalla società emiliana.

Un profilo giovane e internazionale per la mediana neroverde

Ismaël Koné è un centrocampista moderno, dotato di struttura fisica, tecnica e buone doti di inserimento.

Il suo arrivo rappresenta un segnale della strategia del Sassuolo: investire su giocatori giovani con esperienza internazionale, in grado di adattarsi rapidamente al calcio italiano e contribuire al rilancio del club dopo la retrocessione.

Il Sassuolo guarda avanti: Koné tra i tasselli del nuovo progetto

Dopo la retrocessione in Serie B, il Sassuolo ha avviato un’operazione di ricostruzione tecnica, mantenendo una visione ambiziosa: puntare a tornare nella massima serie valorizzando profili emergenti.

L’arrivo di Koné va in questa direzione: un centrocampista di prospettiva, che può dare equilibrio e intensità alla linea mediana, in un campionato lungo e competitivo come la Serie B.

Koné alla corte del Sassuolo, ora tocca al campo

Con l’ufficialità dell’operazione, Ismaël Koné è pronto a cominciare la sua nuova avventura in Italia. Per il Sassuolo si tratta di un investimento mirato, che potrebbe diventare definitivo in base al rendimento del giocatore e ai risultati stagionali.

Un nuovo tassello si aggiunge alla rosa neroverde: la mediana si rafforza, e l’obiettivo risalita prende sempre più forma.