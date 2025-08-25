Torino, ufficiale l’arrivo di Kristjan Asllani: cosa cambia per Juric

CalcioWeb

Il Torino ha piazzato il colpo a centrocampo: Kristjan Asllani è ufficialmente un nuovo giocatore granata. Dopo i rumors che lo avevano avvicinato al Bologna, il club piemontese ha accelerato nelle ultime ore, superando la concorrenza e chiudendo la trattativa con l’Inter. L’operazione è stata definita con la formula del prestito con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, una mossa che garantisce subito qualità e prospettive di crescita al centrocampo di Juric.

Un profilo giovane ma già esperto

Classe 2002, nato a Elbasan in Albania, Asllani è cresciuto nel vivaio dell’Empoli, dove ha debuttato tra i professionisti nel 2021. Dopo essersi messo in mostra con i toscani, nel 2022 è arrivato all’Inter, con cui ha collezionato 99 presenze, 4 gol e 5 assist in tre stagioni.

Nel palmarès del centrocampista figurano già uno Scudetto (2024), una Coppa Italia (2023) e due Supercoppe italiane. A livello internazionale ha accumulato esperienza importante in Champions League, con ben 19 presenze, e ha partecipato anche al Mondiale per Club. Con la maglia dell’Albania, invece, vanta 33 presenze e 3 reti.

Asllani al Torino: titolare e uomo in più al Fantacalcio

Per Juric, Asllani rappresenta un rinforzo di sostanza e qualità: dotato di visione di gioco, buoni tempi d’inserimento e ottima tecnica, il centrocampista si candida subito a un ruolo da titolare nel cuore della mediana granata. Non solo: potrebbe essere preso in considerazione anche tra i battitori dei calci piazzati, aprendo scenari interessanti per chi gioca al Fantacalcio.

La sua capacità di garantire continuità di rendimento e qualche bonus in più (gol e assist) lo rendono un profilo da tenere d’occhio nelle prossime aste.

Il comunicato ufficiale del Torino

Con una nota, il club granata ha annunciato:

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristjan Asllani”.

Il messaggio si chiude con un caloroso benvenuto al centrocampista: “Buon lavoro e Sempre Forza Toro!”.