Ufficiale: Wesley nuovo giocatore della Roma con la maglia n. 43

CalcioWeb

La Roma ufficializza un nuovo acquisto in entrata: si tratta di Wesley, esterno brasiliano classe 2003, che ha firmato il contratto che lo legherà al club giallorosso per le prossime stagioni. Dopo l’arrivo nella Capitale, il giocatore ha completato tutte le formalità e sarà subito a disposizione di mister Gian Piero Gasperini.

Wesley indosserà la maglia numero 43, scelta che segna l’inizio di un’avventura importante in una delle piazze più esigenti e affascinanti del calcio italiano.

Un nuovo rinforzo per Gasperini

L’arrivo di Wesley conferma la volontà della società di puntare su giovani di prospettiva, capaci di integrarsi nei meccanismi dinamici e offensivi del gioco di Gasperini.

Esterno di corsa e tecnica, Wesley si unirà al gruppo a Trigoria, dove incontrerà i nuovi compagni e inizierà il percorso di inserimento nel progetto tecnico giallorosso.

Profilo giovane e internazionale

Classe 2003, Wesley arriva in Italia con la voglia di affermarsi nel calcio europeo. La Roma, che in questa sessione di mercato ha già dimostrato attenzione per i profili emergenti, scommette su di lui per dare profondità e imprevedibilità sulle corsie.

Anche se i dettagli contrattuali non sono stati resi noti, l’operazione rientra nella linea di ringiovanimento e costruzione di un organico competitivo sul medio-lungo periodo.

Una nuova avventura in maglia 43

La scelta del numero 43 è un piccolo dettaglio che potrebbe diventare simbolico: spesso i giovani che puntano in alto optano per numeri “non classici” nelle prime fasi della carriera, pronti a conquistarsi spazio e visibilità con il lavoro quotidiano.

Per Wesley, la Roma rappresenta una vetrina prestigiosa e una grande occasione di crescita personale e professionale.

Da adesso Wesley è giallorosso, ora parola al campo

Dopo le visite mediche e la firma, Wesley è ufficialmente un nuovo elemento della rosa romanista.

Gasparini potrà contare su un giovane motivato, pronto a mettersi in gioco in una squadra ambiziosa e in una città che vive il calcio con passione unica.

Ora la parola passa al campo: Trigoria sarà il primo banco di prova.