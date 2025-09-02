Zaniolo nuovo giocatore dell’Udinese in prestito dal Galatasaray

CalcioWeb

Nicolò Zaniolo è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese. L’accordo, definito nelle ultime ore, prevede un prestito secco dal Galatasaray, che contestualmente ha deciso di prolungare il contratto del classe ’99 fino al giugno 2027. Superati gli ultimi intoppi burocratici, il talento ex Roma potrà così iniziare la sua nuova avventura in bianconero.

Per Zaniolo si tratta dell’ennesimo ritorno in Serie A dopo le parentesi della scorsa stagione con Atalanta e Fiorentina, entrambe vissute in prestito. Un segnale chiaro di come il giocatore voglia rilanciarsi nel campionato italiano, in un contesto che può offrirgli fiducia e continuità.

Un’avventura difficile in Turchia

Il trasferimento al Galatasaray, avvenuto nel 2023, non ha rispettato le aspettative. In Turchia, Zaniolo non è mai riuscito a imporsi con continuità, complice anche qualche problema fisico e le scelte tecniche dell’allenatore. Da qui la necessità di trovare una nuova soluzione temporanea: l’Udinese ha colto l’occasione, portando a casa un rinforzo di qualità e talento.

Zaniolo a disposizione di Runjaic

Il nuovo tecnico bianconero Kosta Runjaic potrà contare su un’arma offensiva in più subito dopo la sosta per le nazionali. L’arrivo di Zaniolo offre all’Udinese la possibilità di alzare il livello tecnico della trequarti e garantire maggiore imprevedibilità nelle soluzioni offensive.

Il classe ’99 avrà l’opportunità di rilanciarsi in Serie A e dimostrare di poter ancora essere decisivo ad alti livelli. I tifosi friulani attendono con entusiasmo il suo esordio, consapevoli che Zaniolo rappresenti un colpo di prestigio per la società.