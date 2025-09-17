Donnarumma, “City top, un onore essere qui allenato da Guardiola”

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli, ha parlato in conferenza stampa il nuovo portiere dei campioni d’Inghilterra, Gianluigi Donnarumma. Per l’estremo difensore azzurro, arrivato in estate in Premier League, è il momento di vivere la prima grande notte europea con la maglia dei Citizens.

“Guardiola dice che sono un portiere top? Ringrazio il mister, per me è un onore essere qua ed essere allenato da lui che ha scritto la storia del calcio – ha esordito Donnarumma –. Ho tanto ancora da imparare e migliorare, ed è quello il mio obiettivo quotidiano. Voglio sempre dare tutto me stesso per la squadra”.

Il portiere classe ’99 ha poi parlato della scelta di trasferirsi al City:

“Se penso di poter restare qui a lungo? Sono stato molto chiaro: la mia volontà era quella di venire al Manchester City. Era la mia prima e unica opzione. Non penso al futuro, ho già detto quello che penso sul mio essere qua. Sono felice di essere al City e di far parte di questa grande squadra. Spero di poter dare tanto a questi colori per molti anni ancora”.

L’obiettivo Champions e la sfida al Napoli

Donnarumma ha confermato che uno degli obiettivi principali della squadra è quello di puntare alla Champions League, competizione che il club inglese vuole tornare a vincere.

“Sicuramente è uno degli obiettivi. Dobbiamo sognare in grande, ma la cosa importante è pensare gara dopo gara”, ha spiegato.

Soffermandosi poi sulla partita contro il Napoli, l’ex Milan e PSG ha sottolineato la difficoltà della sfida:

“Domani sarà una gara difficile, affronteremo una squadra forte in cui ci sono tanti miei compagni di Nazionale. Le difficoltà nell’affrontare il Napoli? Riguardano la preparazione di Conte, so come lavora. Sarà dura difendere e dura attaccare, sarà molto complicato per noi perché il Napoli difenderà bene”.

Un’analisi dettagliata che mette in risalto anche i rinforzi estivi del club partenopeo:

“In attacco ci sono nuovi giocatori molto forti, arrivano dalla Premier League e quindi sanno come affrontare il City. Sarà dura per noi, servirà attenzione massima”.

Infine, Donnarumma ha voluto menzionare anche i rapporti con alcuni azzurri:

“Conosco tanti giocatori del Napoli e cercherò di dare indicazioni ai miei difensori, soprattutto su Politano e Di Lorenzo con cui ho un grande rapporto. Il Napoli verrà qua per fare una grande partita e noi dovremo stare attenti 95 minuti”.

Guardiola: “Donnarumma portiere di prima classe, Conte un manager top”

Nella stessa vigilia ha parlato anche Pep Guardiola, che non ha risparmiato elogi al suo nuovo portiere:

“Donnarumma? Nell’ultimo decennio abbiamo sempre avuto portieri incredibili. Gigi arriva per restare qui molti anni ed è un portiere di prima classe”.

Il tecnico catalano ha poi commentato il ritorno in campo di Kevin De Bruyne:

“Non vedo l’ora di rivederlo dopo la partita. Giocatori di quel livello si adattano rapidamente e non hanno bisogno di molto tempo, hanno talento, visione e passo”.

Sempre in conferenza, Guardiola ha ribadito la sua filosofia:

“La priorità è la prossima partita, è sempre stato così da quando sono arrivato qui. Non scegli tra le competizioni, prendiamo sul serio ogni singola partita. Tra dieci giorni Huddersfield sarà il match più importante”.

Infine, l’allenatore dei Citizens ha analizzato la sfida con il Napoli e ha riservato parole di grande rispetto per Antonio Conte:

“Non sono sorpreso dai suoi risultati, ha trovato buone condizioni a Napoli. Ha vinto la Serie A e quando vinci significa che ogni giocatore rende al massimo livello. Conte è un top class manager, ovunque è stato ha fatto bene. Per questo motivo domani ci aspetta una partita durissima, senza dubbio”.

Le parole di Donnarumma e Guardiola hanno acceso l’attesa per una partita che si preannuncia intensa e ricca di contenuti tecnici. Da una parte la voglia del nuovo portiere del Manchester City di imporsi subito sul palcoscenico europeo con la maglia dei campioni d’Inghilterra, dall’altra la determinazione del Napoli di Conte, pronto a mettere in difficoltà chiunque.

Non ci resta che aspettare il fischio d’inizio e scoprire chi avrà la meglio in una notte che promette emozioni forti in Champions League.