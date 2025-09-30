Il ritorno dello Special One a Londra: “sarò sempre un Blue”

José Mourinho è pronto a vivere un nuovo capitolo della sua carriera in un luogo che considera casa: Stamford Bridge. Il tecnico portoghese, nominato allenatore del Benfica lo scorso 18 settembre, guiderà i lusitani contro il Chelsea negli ottavi di Champions League. Sarà la sua ottava trasferta nello stadio dove ha scritto pagine indelebili di storia del club londinese.

Mourinho, di ritorno a Londra, dichiara: “Sarò sempre un Blue”

Alla vigilia della sfida, Mourinho non ha nascosto la sua emozione:

“Faccio parte della loro storia e loro fanno parte della mia. Li ho aiutati a diventare un Chelsea più grande e loro mi hanno aiutato a diventare un José più grande”.

Il legame con i tifosi dei Blues resta fortissimo, nonostante le due separazioni avvenute sotto la proprietà Abramovich.

Mourinho e il Chelsea: un’eredità vincente

Lo Special One resta l’allenatore più vincente della storia del Chelsea: tre Premier League, coppe nazionali e una mentalità vincente che ha trasformato il club in una potenza europea. Anche se oggi siede sulla panchina avversaria, Mourinho non rinnega le sue origini londinesi: “Sarò sempre un Blue”, ha ribadito con fermezza.

Benfica a caccia dell’impresa in Champions League

Il Benfica arriva a Londra con ambizioni e speranze, consapevole di affrontare un Chelsea ricco di talento ma ancora alla ricerca di continuità. Mourinho conosce bene l’ambiente e cercherà di trasformare questo ritorno emozionante in un vantaggio tattico per i suoi ragazzi.

La partita tra Chelsea e Benfica non è solo una sfida di Champions, ma un incontro ricco di significati. Stamford Bridge accoglierà di nuovo Mourinho, tra applausi e ricordi, in una notte che promette emozioni forti dentro e fuori dal campo.