Il selfie che ha cercato proprio me: il gesto virale di Foden

Il 5 novembre 2025 allo stadio Etihad Stadium di Manchester, durante la partita tra Manchester City e Borussia Dortmund, sono bastati un gol, un’esultanza, e un dito puntato verso la tribuna. Foden corre, allarga le braccia, poi si ferma davanti a un ragazzo in prima fila: Jacopo Montenegro, 29 anni, torinese, smartphone in mano. Scattano insieme un selfie. La foto diventa virale. Il Manchester City la rilancia sui propri canali. Il mondo intero la commenta. E Jacopo racconta:

“Mi ha puntato come se mi conoscesse. Sembrava che cercasse proprio me.”

Una frase che, in poche ore, ha trasformato un momento casuale in un racconto collettivo. L’immagine è perfetta: la grinta del campione, il sorriso sorpreso del tifoso, l’energia dell’istante che congela il tempo. Un gesto breve, ma sufficiente a creare un legame simbolico tra due mondi che raramente si toccano davvero: il campo e la tribuna, l’eroe e lo spettatore.

Il cortocircuito dell’attenzione e il desiderio di essere scelti

Perché ci ha colpito tanto questa scena?

Forse perché racconta la nostra fame di riconoscimento, l’illusione che la celebrità, anche solo per un secondo, possa “sceglierci”.

Nel calcio, dove tutto è iper-visibile, anche un gesto spontaneo diventa un evento mediatico globale. Foden, probabilmente, ha solo seguito l’istinto: un sorriso, un telefono alzato, un contatto umano. Ma la rete ha trasformato quell’attimo in un racconto pieno di significato. La domanda implicita diventa: “E se avesse cercato proprio me?”. Viviamo immersi in un flusso continuo di immagini: ogni giorno vediamo centinaia di volti, di scatti, di momenti catturati. Ma quando un’immagine riesce a rompere la superficie e a toccarci davvero, è perché parla di vicinanza. In un’epoca di distanze digitali, un abbraccio reale – anche tra un calciatore milionario e un ragazzo qualunque – ci ricorda che l’emozione resta un fatto fisico, viscerale.

Il campione e il tifoso: un incontro simbolico

Da decenni il calcio crea miti attraverso le immagini. Oggi, però, non bastano più le foto dei fotografi ufficiali: serve un gesto catturato “dal basso”, dall’obiettivo del tifoso.

Il selfie, in questo senso, è l’immagine democratica del tifo moderno: non il campione in posa, ma l’incontro tra l’idolo e il suo riflesso umano. Jacopo non è un influencer, non lavora nei media. È un appassionato, un volto qualunque tra migliaia. E proprio per questo la storia funziona: rappresenta ognuno di noi.

Nel suo stupore (“mi ha puntato come se mi conoscesse”) c’è il desiderio di sentirsi parte della scena, di entrare nella mitologia del momento. E poi c’è Foden. Un ragazzo che, nonostante il talento precoce e i trofei già conquistati, ha ancora un’aria da bambino che gioca nel cortile. È cresciuto nel vivaio del Manchester City, a due passi da dove vive ancora la sua famiglia. Non è un divo, non è costruito per il palcoscenico: è uno di quei calciatori che sembrano appartenere più al gioco che al mondo che lo circonda.

Ha una timidezza luminosa, quella dei predestinati che non hanno bisogno di parole. E forse è proprio per questo che il suo gesto – così naturale, così poco “da star” – ha colpito tanto: perché sembrava genuino, non mediato, non studiato.

Quando lo sport diventa virale: il selfie che parla a tutti

Non c’è più confine tra realtà e narrazione. Un’azione sportiva diventa virale non solo per la bellezza del gesto tecnico, ma per la capacità di generare empatia, di toccare corde intime. Quel selfie non racconta tanto Foden, quanto noi: il pubblico globale, affamato di contatto, di spontaneità, di piccole epifanie che sembrano “miracoli digitali”. È l’equivalente contemporaneo delle foto sfocate dei Beatles che si chinano verso le fan in delirio: l’istante in cui la distanza si azzera, anche solo per un battito di ciglia. Solo che oggi la scena non si consuma, ma si moltiplica. Viene condivisa, rimontata, trasformata in meme, in clip, in simbolo. E ogni condivisione aggiunge un piccolo strato di significato, come se tutti noi – clic dopo clic – partecipassimo alla costruzione di quel mito.

Essere scelti dall’icona: l’illusione della reciprocità

C’è una dolce ambiguità in tutto questo. Foden, intervistato dopo la partita, ha ammesso:

“Non ho idea di chi fosse quel ragazzo.”

Eppure, per milioni di persone, quel gesto resta carico di significato.

È il paradosso del nostro tempo: sentirci scelti da chi nemmeno sa che esistiamo. Nel calcio come nella vita online, basta un gesto, una notifica, un like, per costruire un legame che esiste solo nella nostra percezione. Forse è una forma moderna di fede: credere, anche solo per un istante, che qualcuno dall’altra parte dello schermo ci abbia davvero visto. Eppure, c’è qualcosa di tenero in questa illusione.

Perché il sogno di essere “riconosciuti” – anche solo per sbaglio – è ciò che rende umana la nostra sete di connessione.

Jacopo Montenegro non cercava fama, non aveva un piano. Ha solo alzato il telefono e, per un istante, la fortuna lo ha scelto come specchio di un desiderio universale.

Phil Foden: talento, semplicità egioco

Phil Foden non è solo uno dei talenti più cristallini del calcio inglese: è anche la prova vivente che si può restare semplici pur vivendo dentro un’industria gigantesca. Ha il volto pulito e un po’ spaesato dei ragazzi che sanno di essere bravi ma non ancora “leggendari”. È un talento cresciuto tra le case popolari di Stockport, oggi icona del City e della nazionale inglese, ma ancora legato alla sua normalità: la famiglia, i figli piccoli, la stessa fidanzata di sempre. Il suo modo di giocare è lo stesso del selfie: spontaneo, istintivo, quasi ingenuo nella sua bellezza.

Quando dribbla, sembra che si diverta; quando segna, non recita.

E forse è questo che lo rende perfetto per un momento del genere: non ha cercato il pubblico, non ha scelto l’inquadratura. È solo successo. Come succedono le cose belle, quelle che non puoi programmare.

Un selfie che riflette il desiderio del nostro tempo

Forse il successo di quella foto non ha nulla a che vedere con Foden o con il City. Forse riguarda noi, spettatori di un mondo che scorre in immagini. In fondo, tutti cerchiamo lo stesso sguardo, la stessa scintilla: qualcuno che ci “veda”. E se anche fosse solo un attimo, solo un’illusione… resta comunque un frammento di verità umana. Quel selfie non parla di calcio: parla del bisogno, profondo e quasi infantile, di sentirsi parte di qualcosa di più grande. Un gol, una corsa, un abbraccio, un clic. Tutto in un respiro che sembra dire “non ci conoscevamo, ma per un secondo ci siamo riconosciuti.” Forse è questo che chiamiamo emozione.