Napoli al completo, Meret pronto per la sfida con il Manchester City

Il Napoli si prepara all’esordio in Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola con una buona notizia: Alex Meret ha recuperato dal problema ai flessori della coscia che lo aveva costretto a saltare la trasferta di campionato a Firenze. Il portiere è nuovamente a disposizione di Antonio Conte e si candida a tornare tra i titolari proprio nella notte più attesa.

Dubbi tra i pali e non solo

La domanda, a questo punto, è inevitabile: chi difenderà la porta del Napoli contro i campioni d’Europa? Conte potrebbe affidarsi di nuovo a Meret, ma non è esclusa una nuova alternanza con il portiere serbo, apprezzato per la sua abilità con i piedi, qualità che potrebbe rivelarsi preziosa contro il pressing alto del City.

Non è questo l’unico dubbio di formazione per il tecnico azzurro. Sulla corsia sinistra si gioca un posto da titolare il ballottaggio tra Leonardo Spinazzola e Mathías Olivera. Il primo ha impressionato nell’ultima gara contro la Fiorentina, servendo anche l’assist decisivo per il gol di Hojlund, mentre il secondo offre maggiori garanzie dal punto di vista fisico e difensivo.

Hojlund verso la conferma

In attacco dovrebbe arrivare la conferma per Rasmus Hojlund, reduce da una prestazione convincente e da un gol importante. In questo scenario, Lorenzo Lucca potrebbe partire titolare nella prossima sfida di campionato contro il Pisa, lasciando spazio al danese in Champions.

In attesa del fischio d’inizio

Con la rosa finalmente al completo e alcuni dubbi da sciogliere, Conte si presenta alla vigilia con la consapevolezza di dover affrontare una delle partite più complicate della stagione. Non resta che attendere il fischio d’inizio per scoprire quali saranno le scelte definitive del tecnico e come il Napoli affronterà il City di Guardiola in una notte europea che si preannuncia carica di emozioni.