PSG €144 Milioni in Champions League 2025: equità o illusione?

La scena è ancora nitida: il Paris Saint-Germain alza la Champions League dopo un 5-0 sull’Inter. Una finale senza storia, come senza precedenti sono i numeri che la accompagnano. €144,4 milioni al PSG, €136,6 milioni all’Inter. In totale, €2,47 miliardi distribuiti dalla UEFA: mai così tanti nella storia del torneo. È il primo vero bilancio del nuovo formato a 36 squadre. Otto partite garantite, più club coinvolti, più partite vendibili. Sulla carta, una Champions League più equa. Ma basta allargare lo sguardo per capire che questa non è solo una riforma sportiva: è una ridefinizione dei rapporti di forza del calcio europeo. E la domanda diventa inevitabile: stiamo assistendo a una redistribuzione reale o a un’illusione ben confezionata?

€2,47 miliardi di premi Champions League: una crescita storica che cambia il racconto

Il nuovo format prometteva inclusività. E in parte l’ha mantenuta. Ogni club qualificato ha incassato una quota fissa significativa, premiata da risultati e ranking. Rispetto alla stagione precedente, la torta è cresciuta di circa €390 milioni. Una cifra che, da sola, basterebbe a spiegare l’entusiasmo con cui la riforma è stata accolta. Ma il calcio, come l’economia, non si misura solo in valori assoluti. Conta come quei soldi vengono distribuiti. E qui il racconto si fa più complesso. Perché se è vero che tutti guadagnano di più, è altrettanto vero che chi vince guadagna in modo sproporzionato. I numeri parlano chiaro: sette club oltre i €100 milioni, contro i cinque dell’era precedente. La Champions cresce, ma cresce verticalmente, non orizzontalmente.

PSG e €144 milioni: il nuovo format come moltiplicatore di potere

Il trionfo del PSG è sportivo solo in parte. I €144,4 milioni incassati sono il frutto di un percorso perfetto, ma anche di una struttura che consente di trasformare ogni vittoria in vantaggio cumulativo. Ranking elevato, visibilità globale, continuità di presenza: il nuovo sistema premia chi è già stabilmente al vertice. Il confronto con il Real Madrid è emblematico. I campioni del 2024, un anno dopo, incassano circa €37 milioni in meno del PSG. Non per un fallimento sportivo, ma perché la Champions moderna premia la costanza del dominio più della gloria episodica. In questo senso, la competizione non livella le differenze: le capitalizza.

Aston Villa e Slovan Bratislava: quando la Champions aiuta davvero

Eppure, sarebbe scorretto ignorare l’altra faccia della medaglia. Il nuovo format ha avuto un impatto reale su club che, in passato, avrebbero lasciato la scena troppo presto. L’Aston Villa è il caso più raccontabile: ritorno in Champions dopo 41 anni, €83,7 milioni incassati, quarti di finale. Non è solo un exploit sportivo: è una trasformazione economica che può lasciare tracce durature. Ancora più simbolico è lo Slovan Bratislava. Nessuna vittoria, ma oltre €20 milioni garantiti e otto serate europee. Per campionati minori, questo significa investimenti, visibilità, sopravvivenza. Il punto, però, resta uno: questi benefici cambiano una stagione, non l’ordine del sistema.

Più soldi, stesse distanze: perché la Champions resta squilibrata

Il nuovo format ha reso quasi “premiante” anche l’eliminazione. Il Manchester City, fuori ai playoff, incassa comunque €76 milioni. Una cifra che, pochi anni fa, avrebbe rappresentato il jackpot di un’intera campagna europea. Questo è il cuore del paradosso: l’accesso alla Champions vale sempre di più, ma l’accesso resta appannaggio degli stessi club, stagione dopo stagione. Il Fair Play Finanziario prova a contenere, ma non riequilibra. E mentre i flussi verso l’élite aumentano, il sistema si autoalimenta. Emblematico, in questo quadro, il dato sul presidente UEFA Aleksander Čeferin: salario stabile a 3,25 milioni di franchi svizzeri. La governance si ferma, il capitale corre.

Il futuro della Champions League: redistribuzione o Superlega silenziosa?

Le stime parlano già di oltre €3 miliardi di ricavi nelle prossime stagioni. Il bivio è evidente: usare questa crescita per ridurre i divari o lasciare che diventi l’ennesimo acceleratore di concentrazione del potere. Senza correttivi più incisivi – quote fisse più alte, premi progressivi per i club meno ricchi – la Champions rischia di trasformarsi in una Superlega non dichiarata, costruita non sull’esclusione formale, ma sull’accumulo strutturale di vantaggio. Per l’Italia, la domanda è aperta e urgente: chi saprà sfruttare il nuovo format per crescere davvero?

L’equità esiste, ma è incompleta

La Champions League 2025 è più ricca, più spettacolare e, in apparenza, più inclusiva. Ma guardando oltre i titoli, emerge una verità scomoda: l’equità promessa è reale solo a metà. I club minori respirano, l’élite vola. E finché questo equilibrio resterà così sbilanciato, la Champions continuerà a raccontare la stessa storia: un calcio che cresce, sì, ma non insieme.