PSV-Napoli oggi in Champions League: orario, formazioni e diretta

Il Napoli torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 21 ottobre, i campioni d’Italia volano in Olanda per affrontare il PSV nella terza giornata della fase campionato. Dopo il ko all’esordio europeo contro il City e la vittoria contro lo Sporting Lisbona, gli azzurri cercano conferme, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e punti pesanti al girone.

Un appuntamento cruciale per la squadra di Antonio Conte, che vuole dare un segnale forte anche in Europa. Il match si preannuncia equilibrato e intenso, con due formazioni votate al gioco offensivo e desiderose di imporsi nel girone di Champions.

PSV-Napoli, dove vederla e le probabili formazioni: De Bruyne dal primo minuto

Nel PSV, l’allenatore Bosz conferma il suo classico 4-3-3 con Kovar tra i pali e una linea difensiva formata da Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo e Mauro Junior. A centrocampo spazio a Veerman, Schouten e Saibari, mentre in avanti ci sarà un tridente offensivo composto da Perisic, Man e Til.

Il Napoli risponde con un 4-1-4-1 proposto da Conte. In porta Milinkovic-Savic, difesa con Spinazzola, Beukema, Juan Jesus e Gutiérrez. In cabina di regia il solito Lobotka, mentre sulla linea dei trequartisti ci saranno Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay, tutti alle spalle di Højlund, unico riferimento offensivo.

Un assetto che promette equilibrio ma anche qualità, con De Bruyne pronto a ispirare il gioco offensivo e dare imprevedibilità alla manovra azzurra.

La partita PSV-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

Gli abbonati potranno seguirla in streaming su Sky Go, mentre chi preferisce un accesso flessibile potrà vederla anche tramite il Pass Sport.

Napoli a caccia di continuità in Europa

Il Napoli vuole proseguire il suo cammino europeo con una prova di carattere anche in trasferta. La squadra di Conte arriva a Eindhoven con l’obiettivo di consolidare la propria identità e di trovare quella continuità di risultati necessaria per restare in corsa nel girone. Dopo il successo contro lo Sporting Lisbona, gli azzurri cercano conferme e solidità anche lontano da casa, consapevoli dell’importanza di dare seguito ai progressi mostrati nell’ultima uscita.

Sarà una sfida che potrà dire molto sulle ambizioni europee del gruppo, chiamato a mostrare compattezza e concentrazione per tutti i novanta minuti. Una prestazione convincente contro il PSV sarebbe il segnale migliore per proseguire il percorso di crescita e affrontare con fiducia i prossimi impegni della Champions League.