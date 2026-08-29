Sorteggio Conference League 2026/27: tutte le avversarie delle 36 squadre

Anche la UEFA Conference League 2026/27 entra nel vivo. Il sorteggio della fase campionato ha definito le 6 avversarie delle 36 squadre partecipanti, delineando il percorso che accompagnerà i club verso la fase a eliminazione diretta. Dopo le qualificazioni estive, il torneo è quindi pronto a mettere di fronte realtà calcistiche molto diverse tra loro. Come per Champions ed Europa League, anche per la Conference League il calendario completo, con date e orari delle partite, è atteso entro il fine settimana. Ecco tutti gli accoppiamenti della fase campionato 2026/27.

Il sorteggio della Conference League 2026/27

Il sorteggio della fase campionato, tenutosi al Grimaldi Forum nel Principato di Monaco, ha definito le avversarie di ciascuna delle 36 squadre partecipanti alla Conference League 2026/27. Come previsto dalla formula della competizione, ogni club affronterà 6 avversarie, una per ciascuna delle 6 fasce, disputando tre partite in casa e tre in trasferta. Il sorteggio ha così prodotto incroci particolarmente eterogenei per caratteristiche e provenienza, confermando una delle peculiarità della Conference League: mettere a confronto club appartenenti a campionati con tradizioni, livelli ed economie molto differenti.

Tutti gli accoppiamenti della Conference League 2026/27

Di seguito il quadro completo delle avversarie sorteggiate per ciascuna delle 36 squadre, suddivise per fascia e distinguendo le partite in casa (C) da quelle in trasferta (T).

Squadra Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Fascia 6 Atalanta Ajax (T) Pafos (C) Borac (T) Kairat (C) Riga FC (T) Mjällby (C) Braga Copenaghen (T) Gent (C) KuPS (C) Brann (T) AGF (T) Egnatia (C) Ajax Atalanta (C) Midtjylland (T) Getafe (C) STVV (T) Hajduk Spalato (T) Thun (C) Freiburg Monaco (T) Panathinaikos (C) Twente (C) Trabzonspor (T) Jablonec (C) Kauno Žalgiris (T) Monaco Freiburg (C) Brighton (T) Lincoln (C) Hearts (T) Nordsjælland (C) CSKA Sofia (T) Copenaghen Braga (C) Stella Rossa (T) Lugano (C) U Craiova (T) Inter Escaldes (T) Saburtalo (C) Midtjylland Ajax (C) Pafos (T) Lincoln (T) STVV (C) Hajduk Spalato (C) Egnatia (T) Stella Rossa Copenaghen (C) Gent (T) Lugano (T) Trabzonspor (C) Inter Escaldes (C) Saburtalo (T) Gent Braga (T) Stella Rossa (C) KuPS (T) Brann (C) AGF (C) Thun (T) Panathinaikos Freiburg (T) Brighton (C) Borac (C) Kairat (T) Nordsjælland (T) CSKA Sofia (C) Pafos Atalanta (T) Midtjylland (C) Twente (T) Hearts (C) Riga FC (C) Mjällby (T) Brighton Monaco (C) Panathinaikos (T) Getafe (T) U Craiova (C) Jablonec (T) Kauno Žalgiris (C) Lugano Copenaghen (T) Stella Rossa (C) Getafe (T) STVV (C) Jablonec (T) Kauno Žalgiris (C) Getafe Ajax (T) Brighton (C) Lugano (C) U Craiova (T) Inter Escaldes (C) Saburtalo (T) KuPS Braga (T) Gent (C) Borac (T) Trabzonspor (C) Nordsjælland (T) CSKA Sofia (C) Twente Freiburg (T) Pafos (C) Lincoln (T) Kairat (C) AGF (T) Thun (C) Lincoln Monaco (T) Midtjylland (C) Twente (C) Brann (T) Hajduk Spalato (C) Egnatia (T) Borac Atalanta (C) Panathinaikos (T) KuPS (C) Hearts (T) Riga FC (C) Mjällby (T) STVV Ajax (C) Midtjylland (T) Lugano (T) Brann (C) Hajduk Spalato (T) Saburtalo (C) Brann Braga (C) Gent (T) Lincoln (C) STVV (T) AGF (C) Kauno Žalgiris (T) Hearts Monaco (C) Pafos (T) Borac (C) Trabzonspor (T) Nordsjælland (C) Thun (T) Kairat Atalanta (T) Panathinaikos (C) Twente (T) U Craiova (C) Riga FC (T) Mjällby (C) Trabzonspor Freiburg (C) Stella Rossa (T) KuPS (T) Hearts (C) Jablonec (C) CSKA Sofia (T) U Craiova Copenaghen (C) Brighton (T) Getafe (C) Kairat (T) Inter Escaldes (T) Egnatia (C) Riga FC Atalanta (C) Pafos (T) Borac (T) Kairat (C) Jablonec (C) Kauno Žalgiris (T) Hajduk Spalato Ajax (C) Midtjylland (T) Lincoln (T) STVV (C) Nordsjælland (C) Thun (T) Jablonec Freiburg (T) Brighton (C) Lugano (C) Trabzonspor (T) Riga FC (T) Saburtalo (C) Nordsjælland Monaco (T) Panathinaikos (C) KuPS (C) Hearts (T) Hajduk Spalato (T) CSKA Sofia (C) AGF Braga (C) Gent (T) Twente (C) Brann (T) Inter Escaldes (T) Egnatia (C) Inter Escaldes Copenaghen (C) Stella Rossa (T) Getafe (T) U Craiova (C) AGF (C) Mjällby (T) Thun Ajax (T) Gent (C) Twente (T) Hearts (C) Hajduk Spalato (C) CSKA Sofia (T) CSKA Sofia Monaco (C) Panathinaikos (T) KuPS (T) Trabzonspor (C) Nordsjælland (T) Thun (C) Kauno Žalgiris Freiburg (C) Brighton (T) Lugano (T) Brann (C) Riga FC (C) Egnatia (T) Mjällby Atalanta (T) Pafos (C) Borac (C) Kairat (T) Inter Escaldes (C) Saburtalo (T) Saburtalo Copenaghen (T) Stella Rossa (C) Getafe (C) STVV (T) Jablonec (T) Mjällby (C) Egnatia Braga (T) Midtjylland (C) Lincoln (C) U Craiova (T) AGF (T) Kauno Žalgiris (C)

Rispetto a Champions ed Europa League, la Conference presenta spesso accoppiamenti meno abituali e trasferte verso destinazioni calcisticamente meno frequentate dai club dei principali campionati. È anche questa varietà a rappresentare uno degli elementi più caratteristici del torneo.

Conference League 2026/27, il percorso verso la fase a eliminazione diretta

La fase campionato rappresenterà il primo vero banco di prova per le 36 partecipanti alla Conference League 2026/27. Al termine delle 6 giornate, la classifica unica determinerà quali squadre potranno proseguire il proprio percorso europeo e quali dovranno invece abbandonare la competizione. Le squadre meglio piazzate accederanno direttamente alla fase successiva secondo il regolamento del torneo, mentre per le altre il cammino passerà dagli eventuali spareggi previsti dalla formula. Il sorteggio ha quindi definito soltanto il primo capitolo della fase principale: nelle prossime settimane saranno il campo, i risultati e la classifica a stabilire quali club riusciranno a trasformare l’avventura europea in una corsa verso la finale di Istanbul.